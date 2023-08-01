Питерский солярий: дама пырнула кавалера во время уединения в комнате для загара

Опьяненные петербуржцы не смогли сдержать эмоций.

Подвыпившая молодая парочка, похожая на легендарных Бонни и Клайда, решила закрепить свои чувства интересным способом. Мужчина и женщина заглянули в солярий для того, чтобы насладиться искусственным теплом и, по всей видимости, друг другом.

Администратор впустила маргинальные души и, кажется, зря. Через некоторое время, судя по камерам видеонаблюдения, женщина первой выбежала из комнаты для загара, а за ней пошел кавалер со спущенными штанами, с сигаретой в зубах и ножевым ранением.

Несчастным наблюдателем сие действия оказалась администратор, которая спряталась в углу комнаты и стала звонить в спецслужбы.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшего доставили в Мариинскую больницу с раной в области живота и сильнейшей кровопотерей. Как выяснилось, 29-летний мужчина был в наркотическом опьянении. На данный момент медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Девушка не успела далеко убежать, ее задержали. Правоохранительные органы быстро изучили ее богатую биографию. Через неделю даме исполняется всего 21 год, к этому возрасту у нее уже есть судимость за разбой, она находится на испытательном сроке. И подарок к предстоящему празднику — уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, что похищенная девушка провела 14 лет в заточении у жителя Челябинской области.