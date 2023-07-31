Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Великой Победы в Отечественной войне
Согласно документам, план мероприятий должен быть разработан в ближайшие три месяца.
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Великой Победы в Отечественной войне. Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации.
Глава государства поручил членам правительства разработать план мероприятий в ближайшие три месяца и представить проект. Кроме того, Путин отметил, что участие в масштабном празднестве должны принять лидеры иностранных государств. От МИД же требуется обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие.
Согласно документам, непосредственной организацией мероприятий к 80-летию Великой Победы будет заниматься оргкомитет «Победа».
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