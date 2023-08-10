«Достаточно, чтобы сойти с ума»: Митя Фомин о том, какую хочет суперспособность

В обыденной жизни певец привык руководствоваться своей интуицией и сердцем.

Митя Фомин хотел бы стать человеком-невидимкой. Каких суперспособностей не хватает певцу для полноценной жизни, он эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Все очень просто. Я бы скорее всего хотел быть человеком-невидимкой, проникать в чужой мозг, и этого было бы достаточно для того, чтобы сойти с ума», — неожиданно заключил артист.

По мнению Фомина, изначально у человека есть все данные, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.

«Мы обладаем всем тем, что нам необходимо. Все остальное — лишнее. Живите своей интуицией, живите своим сердцем, живите своими планами, живите своими мечтами, и тогда вам никакие сверхспособности не понадобятся. Все мы уже имеем», — уверен певец.

За свои 49 лет Митя Фомин успел попробовать себя в разных ипостасях. Он мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, Фомин учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.