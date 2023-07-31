Неоправданные ожидания: главное о скандале с участием хирурга Хайдарова
Пациентки Тимура Хайдарова призвали проверить наличие у него лицензии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Что говорят стороны данного громкого противостояния?
В Москве после посещения частной клиники известного пластического хирурга десятки дам, в том числе и звезды эстрады, требуют проверить его лицензию и возместить ущерб.
Пациентки жалуются на изуродованную внешность, тяжелое восстановление после операций, некрозы и абсцессы. Хирург и его жертвы — в материале корреспондента «Известий» Виктории Жильцовой.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Александр Добровинский подробно прокомментировал громкий скандал, который возник после того, как певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.
Специалист отметил, что подобная ситуация пока никак не наносит репутационный урон Хайдарову, так как требования певицы Славы и Любови Успенской пока крайне размыты и не оформлены в юридическом ключе.
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