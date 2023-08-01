Закупки Турции у России в июне 2023-го снизились до досанкционного уровня

Показатели упали на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Закупки российских товаров Турцией вернулись к досанкционному уровню. Показатели снизились на 43% в сравнении с июнем 2022 года и на 36% — с маем 2021-го. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитические данные экспертов, это может быть связано с падением цен на товары из РФ, а также с макроэкономической ситуацией в Турции и сменой ее экономического курса после майских президентских выборов.

По информации опрошенных специалистов, в июне наблюдалось резкое ослабление лиры, так как турецкий Центробанк не стал использовать золотовалютные резервы для ее поддержания. Как сообщают представители информагентсва Reuters, с начала года лира в целом ослабла примерно на 30%. В этот период, вероятно, валюты поддерживался из последних сил, а закупки делались впрок.

В результате импорт в республику во втором полугодии (июнь 2023-го) составил 2,91 миллиарда долларов — с октября 2021-го это минимальный месячный показатель. Китай обошел Россию, которая по итогам прошлого года занимала первое место по поставкам. Но Москва все еще лидирует в рейтинге по объемам поставок за первые шесть месяцев 2023 года.

Россия несмотря ни на что остается одним из крупнейших поставщиков нефти в Турцию. Уменьшение поставок в июне может объясняться большим объемом в предыдущем месяце. Снижение показателей по импорту других энергоресурсов, считают эксперты, могли спровоцировать и сезонное охлаждение спроса, и политические факторы, и нестабильная геополитическая ситуация. Возможно, Анкара специально закупает меньше, чтобы реабилитироваться перед антироссийски настроенными западными партнерами.

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