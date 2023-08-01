«Не готова на меньшее»: Боня откровенно рассказала про расставание со Смерфитом

Пара прожила вместе семь лет, но до загса так и не добралась. Почему знаменитость приняла решение порвать с отцом своего ребенка?

Телеведущая и модель Виктория Боня назвала причину расставания с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Историей из своей личной жизни она поделись с подписчиками в социальных сетях.

По словам Бони, расстались они с возлюбленным по ее инициативе, а причин было сразу несколько. Знаменитость поняла, что хочет растить много детей, а у пары был только один ребенок. Кроме того, Виктория не видела будущего у отношений, их развития.

«Как только я узнала, что этого не будет, то поняла, что не готова на меньшее», — призналась Боня.

Телеведущая добавила, что за всю свою жизнь так и не встретила мужчину, с которым ей захотелось бы остаться «вместе и навсегда». Именно поэтому она все еще не была обручена.

Познакомилась Виктория Боня с бизнесменом в Москве в 2007 году. В 2012-м она подарила возлюбленному дочь Анджелину Летицию. Спустя семь лет «гражданского брака» пара вместо подачи заявления в загс решила поговорить о расставании. Боня с дочкой осталась жить в Монако. С отцом девочки они поддерживают теплые отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня поделилась воспоминаниями о родах.