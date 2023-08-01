Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о текущей ситуации и принимаемых мерах.
Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС
В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА по «Москва-Сити». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти делают все необходимое для недопущения каких-либо последствий попыток подобных вражеских атак.
«Здесь мне нечего добавить к тому, что сказали в Минобороны. Угроза существует, она очевидна, меры принимаются», — пояснил Песков.
Информацию о повторном инциденте утром подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. В результате ЧП пострадавших нет. Ранее 5-tv.ru сообщал, что единственные последствия — после атаки беспилотника повреждено остекление башки на площади 150 квадратных метров.
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