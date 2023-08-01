В башне Москвы-Сити после атаки БПЛА повреждено остекление на 150 кв. метрах
Атаковано было то же здание, поврежденное несколько дней назад.
Фото: 5-tv.ru
В результате атаки беспилотников в башне IQ Москвы-Сити нарушено остекление фасада на площади 150 квадратных метров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
Уточняется, что речь идет о 21-м этаже высотного здания.
Об очередных террористических действиях киевского режима сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что вражеский дрон прилетел в ранее поврежденную башню Москвы-Сити. При этом, по его словам, пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как движение по Тестовской улице в районе делового центра было перекрыто в связи с попыткой киевского режима совершить атаку БПЛА.
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