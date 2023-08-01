В башне Москвы-Сити после атаки БПЛА повреждено остекление на 150 кв. метрах

В результате атаки беспилотников в башне IQ Москвы-Сити нарушено остекление фасада на площади 150 квадратных метров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Уточняется, что речь идет о 21-м этаже высотного здания.

Об очередных террористических действиях киевского режима сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что вражеский дрон прилетел в ранее поврежденную башню Москвы-Сити. При этом, по его словам, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как движение по Тестовской улице в районе делового центра было перекрыто в связи с попыткой киевского режима совершить атаку БПЛА.