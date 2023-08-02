Джекович из «Элеона» назвал любимого сказочного персонажа: «Такой жанр!»

Также артист признался, что очень боялся Бабу Ягу.

Заслуженный артист РФ Григорий Сиятвинда рассказал о любимом сказочном персонаже. По словам актера, больше всего ему нравился колобок.

Сиятвинда признался, что слушал много сказок на пластинках. Он также назвал этот жанр одним из самых популярных среди советских людей.

«Смотрел и очень много слушал. У меня пластинок очень много было со сказками. Это такой жанр, мы все вышли из него», — отметил артист.

Также Сиятвинда отметил, что в детсве боялся Бабы Яги в исполнении Георгия Милляра. Сказочная злодейка была единственным персонажем, который мог его напугать.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на премьере фильма «Баба Яга спасает мир» заслуженная артистка России Людмила Артемьева извинилась перед своими детьми и внуками. Актриса написала стихотворение, в котором отметила, что не удиляла близким достаточно внимания. Картина о приключениях школьника по имени Сенька, попавшего в волшебный лес, выйдет в российский прокат 3 августа.