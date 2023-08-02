Посольство Боливии передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС

Страна считает, что организация является той самой площадкой для формирования многополярного мира.
Фото: www.globallookpress.com / Joerg Reuther
Посольство Боливии в России передало российской стороне ноту о желании страны вступить в БРИКС. Об этом заявила ТАСС посол Мария Луиса Рамос Урсагасте.
«Мы передали эту ноту всем странам БРИКС — о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, (они — Прим. ред.) пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И конечно, мы здесь (в Москве — Прим. ред.) передали заявку», — сказала дипломат.
По ее словам, БРИКС является той самой площадкой для формирования многополярного мира, где есть демократический диалог.
Днем ранее, 1 августа, стало известно, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС. По его словам, это долгий и непростой процесс, но страна находится на правильном пути и усердно работает над данным вопросом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку это может «превратить блок во что-то другое».
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