Песков: антироссийская пропаганда начинает утомлять людей на Западе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 32 0

Ситуация с попыткой очернить Россию на Западе терпит крах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Gstettenbauer; 5-tv.ru

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Ситуацию вокруг антироссийской пропаганды затронул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Он сообщил, что антироссийская пропаганда начинает утомлять обычных людей на Западе.

«Однобокая подача информации, которая исполнена русофобией, постепенно начинает утомлять аудиторию даже у них в стране. Пока это единичные случаи, но я уверен что они скоро станут тенденцией. Как не оболванивай аудиторию, если ты даешь однобокую информацию, все равно аудитория начинает напрягаться», — заметил Песков.

Также Песков затронул и тему свободы слова и работы российских СМИ за рубежом.

Песков отметил, что российские СМИ «вырубили» на Западе, но это совершенно не значит, что нужно останавливаться. В такой ситуации нужно не сдаваться и конкурировать.

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