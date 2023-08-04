Ухо востро: как распознать телефонного мошенника

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 58 0

Юрист Позен: телефонные мошенники просят у жертв реквизиты счета

Ухо востро: как распознать телефонного мошенника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Как не попасться на удочку «специалистов из кол-центра»?

Некоторые процессы в банковской системе в последние годы были несколько упрощены для удобства клиентов. Это привело к росту уровня телефонного мошенничества, сообщает издание Газета.ру.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо следовать пяти простым правилам, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро Марина Позен. Так, никогда не доверяйте звонящим: зафиксируйте номер и, проверив всю предоставленную информацию, перезвоните в свой банк.

«Даже если звонят действительно сотрудники банка с номера банка, скажите, что перезвоните. И перезванивайте через номера, указанные в договоре банковского счета или мобильном приложении банка. Только тогда вы будете защищены», — говорит эксперт.

Если вас попросят сообщить реквизиты карты или код из смс можете смело делать вывод о том, что на том конце провода мошенник. Имейте в виду, что работники банка на законных основаниях никогда не запрашивают такие данные от клиентов.

Вас также могут попросить установить на телефон приложения для «блокировки кражи денег» с вашего счета. По сути, с помощью него злоумышленники как раз и получат доступ к вашему мобильному банку для похищения средств, подытожила Позен.

Ранее 5-tv.ru писал о новом виде мошенничества в интернете.

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