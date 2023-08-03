Друг Валерия Разумовского рассказал про сложности с похоронами композитора

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 86 0

Певец Наджиев: композитора Разумовского не могут похоронить из-за родственников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Почему композитора не могут проводить в последний путь? И причем тут его семья?

Недавно, 31 июля, скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он был автором хитов звезд эстрады. Хороший друг музыканта и певец Игорь Наджиев рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru про похороны композитора. Оказалось, что с этим вопросом возникли некоторые трудности. Дело кроется в родных Разумовского.

«Естественно, об этом будет известно, но позже, потому что это сейчас решается. Родители живут в Латвии, брат в Германии родной и он из Германии должен приехать к родителям», — рассказал певец.

Наджиев также отметил, что когда родные композитора встретятся, то проведут семейный совет. Там они уже определят время и место прощальной церемонии в Москве, чтобы друзья и поклонники творчества музыканта смогли прийти и проводить умершего в последний путь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский.

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