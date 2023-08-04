Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Родиона из Пензы

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У подростка тяжелейшее заболевание, но его мама верит: все еще исправимо.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции, День Добрых дел. Накануне мы рассказали историю Родиона из Пензы. У мальчика — детский церебральный паралич и другие сопутствующие заболевания. Передвигаться он может только на коляске.

Благодаря вам, зрители Пятого канала, у Родиона появилась надежда осуществить мечту — встать на ноги и пойти. На операцию и курс реабилитации требуется 1 миллион 120 тысяч рублей.

Вместе с вами удалось собрать необходимую сумму — и даже больше. За сутки вы перечислили 2 миллиона 733 тысячи 567 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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