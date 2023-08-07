«Какая-то марамойка»: Анастасия Волочкова рассказала о краже цветов

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 38 0

Анастасия Волочкова рассказала о возмутительной краже своих цветов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В день рождения у балерины украли цветы, подаренные Анной Калашниковой.

Анастасия Волочкова рассказала о возмутительной краже своих цветов на дне рождения светской львицы Анны Калашниковой. Инцидент произошел 20 января 2023 года, когда балерина отмечала свое 47-летие.

К 39-летию своей подруги Анны Калашниковой Волочкова подготовилась основательно: балерина преподнесла имениннице белые розы, пометив их ленточкой, на которой написала свое имя. Оказывается, такие меры предосторожности были предприняты неспроста. Цветы, которые подарила Калашникова Волочковой на ее 47-ой день рождения, были беспощадно украдены!

«Украла какая-то, как назвать по-русски эту марамойку!» — воскликнула артистка, до сих пор тяжело переживая утрату.

«Ее уже загребли, посадили», — шутливо подметил любимец всех женщин Прохор Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова раздвинула ноги на авто в образе Барби.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко
15:03
Гадание на рунах: что обещает неделя с 7 по 13 августа 2023 года
14:55
Теперь все ясно: вскрылись новые подробности о сбившем насмерть ребенка в Москве
14:49
В «Роскосмосе» анонсировали запуск межпланетной станции «Луна-25»
14:41
Из крайности в крайность: волна изнуряющей жары накрыла Москву и Петербург
14:31
Беспилотный вертолет Бас-200 задействуют в зоне спецоперации

Сейчас читают

Недалеко от Угледара уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова
«Способ откупиться»: как завоевать сердце дочери Успенской
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео