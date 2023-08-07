«Какая-то марамойка»: Анастасия Волочкова рассказала о краже цветов
Анастасия Волочкова рассказала о возмутительной краже своих цветов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
В день рождения у балерины украли цветы, подаренные Анной Калашниковой.
Анастасия Волочкова рассказала о возмутительной краже своих цветов на дне рождения светской львицы Анны Калашниковой. Инцидент произошел 20 января 2023 года, когда балерина отмечала свое 47-летие.
К 39-летию своей подруги Анны Калашниковой Волочкова подготовилась основательно: балерина преподнесла имениннице белые розы, пометив их ленточкой, на которой написала свое имя. Оказывается, такие меры предосторожности были предприняты неспроста. Цветы, которые подарила Калашникова Волочковой на ее 47-ой день рождения, были беспощадно украдены!
«Украла какая-то, как назвать по-русски эту марамойку!» — воскликнула артистка, до сих пор тяжело переживая утрату.
«Ее уже загребли, посадили», — шутливо подметил любимец всех женщин Прохор Шаляпин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова раздвинула ноги на авто в образе Барби.
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