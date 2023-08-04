С любовью к деталям: как идет процесс реставрации Московских ворот

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Реставраторы начали восстанавливать крылатых гениев с Московских ворот

Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Поверхность скульптур уже очистили от многолетних загрязнений.

Петербургские реставраторы показали процесс восстановления 30 крылатых гениев с Московских триумфальных ворот. Это чеканные фигуры девушек, которые держат щиты с гербами губерний Российской империи.

Поверхность скульптур уже очистили от многолетних загрязнений. Выяснилось, что каждая состоит из 50 фрагментов из меди и олова.

А под слоем краски обнаружились трещины. Только в реставрационной мастерской можно увидеть то, что обычно скрыто от взгляда.

«Мы произвели демонтаж накладного декора, который был на Московских воротах. <…> Мы наблюдаем стыковочный шов, он разошелся, щель предстоит заполнять, планируем мы это делать в авторской технологии», — говорит реставратор Христина Шумилова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге начался ремонт на 300 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить, чтобы привести в порядок огромные Московские ворота высотой почти с пятиэтажку.

С них начали снимать крылатых гениев — медные скульптуры, каждая весит 200 килограммов и представляет собой большую историческую ценность.

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