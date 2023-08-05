Спорный вопрос: реально ли выиграть суд у работодателя в России

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Полина Долгова
Полина Долгова 17 0

Юрист Бабич: в трудовых спорах в России чаще всего побеждает работодатель

Спорный вопрос: реально ли выиграть суд у работодателя в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Почему трудовые прения редко завершаются соглашениями?

Обычно споры по рабочим аспектам в России разрешаются в пользу работодателей, поскольку они имеют больше ресурсов и доказательной базы. Об этом сообщил руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

Однако более тщательное рассмотрение подобных вопросов возможно при введении системы трудовых судов, уточнил он. По мнению Бабича, законодательство, связанное с трудовой деятельностью, — это особая сфера, в которой отсутствует фактическое равенство сторон, передает издание URA.RU.

Эксперт считает, что ошибочные решения, как правило, связаны с тем, что судьи не понимают и не знают в полной мере прав этой отрасли. Для того чтобы быстро и качественно решать такие дела, нужны специальные суды, добавил он. В России подобные процессы, констатирует Бабич, редко завершаются соглашениями.

«Хотя в трудовом праве зачастую спор можно решить не вынесением какого-то окончательного решения, а заключением между сторонами мирового соглашения. Если судья хорошо понимает вопрос и то, что спор можно решить таким путем, он может приложить к этому какие-то усилия», — говорит эксперт.

Бабич подчеркнул, что аналог трудовых судов в России — это трудовой арбитраж. Его участниками обычно становятся несколько человек: от Минтруда, представитель работодателя и работника, а также независимый участник.

«Они и решают возникший спор. Такие арбитражи достаточно эффективно разрешают конфликты», — заключил Бабич.

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