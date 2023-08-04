«Баланс спроса и предложения»: Новак оценил итоги заседания ОПЕК+
Новак заявил, что Россия исполняет обязательства по ОПЕК+
Фото, видео: © РИА Новости /Максим Богодвид; 5-tv.ru
Уровень потребления нефти уже превысил допандемийные показатели.
ОПЕК+ подтвердил решение сократить добычу нефти до конца 2024-го. Об этом говорится в итоговом коммюнике после встречи мониторингового комитета организации.
По словам вице-премьера России Александра Новака, на мировых рынках наблюдается рекордный рост спроса на нефть. Уровень ее потребления превысил допандемийные показатели.
Он также отметил, что Россия исполняет все свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, и поддерживает объемы нефтедобычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки.
«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен, котировки находятся на приемлемом уровне благодаря действиям ОПЕК+. В том числе и Россией обеспечивается баланс спроса и предложения. Мы наблюдаем, кстати, и максимальный рост спроса, рекордные показатели, то есть после пандемии мы восстановились выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире», — говорит чиновник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года ответных мер российской стороны на так называемый введенный потолок цен на нефть. Новым указом были внесены изменения в прошлый, подписанный в декабре 2022 года.
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