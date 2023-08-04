«Баланс спроса и предложения»: Новак оценил итоги заседания ОПЕК+

Уровень потребления нефти уже превысил допандемийные показатели.

ОПЕК+ подтвердил решение сократить добычу нефти до конца 2024-го. Об этом говорится в итоговом коммюнике после встречи мониторингового комитета организации.

По словам вице-премьера России Александра Новака, на мировых рынках наблюдается рекордный рост спроса на нефть. Уровень ее потребления превысил допандемийные показатели.

Он также отметил, что Россия исполняет все свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, и поддерживает объемы нефтедобычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки.

«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен, котировки находятся на приемлемом уровне благодаря действиям ОПЕК+. В том числе и Россией обеспечивается баланс спроса и предложения. Мы наблюдаем, кстати, и максимальный рост спроса, рекордные показатели, то есть после пандемии мы восстановились выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире», — говорит чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года ответных мер российской стороны на так называемый введенный потолок цен на нефть. Новым указом были внесены изменения в прошлый, подписанный в декабре 2022 года.