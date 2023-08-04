Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выдал дочь Майю замуж

Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака — Майя — вышла замуж. Фотографиями с торжества в своем личном блоге поделился помощник главного тренера футбольного клуба Вильям де Оливейра.

Мероприятие прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. На свадьбе Майи выступили известные артисты, среди которых рэперы HammAli и Navai. На свадьбе также присутствовал известный музыкант, который активно болеет за соперника «Зенита» — фанат «Спартака» Feduk.

К алтарю Майю вывел лично ее отец. Сейчас девушке 23 года. Ее мужем стал сын бизнесмена Владимира Гуревича — Евгений. У пары уже есть дочь. Девочку зовут Ева, она родилась в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России.