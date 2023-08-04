Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Ожидается, что в бюджет поступит 300 миллиардов рублей.

Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что все поступления от налога будут в объеме 300 миллиардов рублей.

При этом некоторые предприятия будут освобождены от уплаты: те, кто был создан после 2020 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля и застройщики, реализующие проекты через эскроу-счета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для граждан России, работающих в удаленном режиме, вводится единая ставка НДФЛ.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

16:47
Было подозрение: как муж Саши Зверевой готовился к собственной смерти
16:34
«Договорились»: как в Госдуме относятся к идее пересесть на отечественные авто
16:29
Евро поднялся до 105 рублей, побив показатели марта 2022 года
16:25
Извращенец? О каких особенностях говорит любовь мужчины к грубой женской обуви
16:16
Враги сбежали: десантники разгромили опорный пункт боевиков под Артемовском
16:16
«Было приказано»: армию Нигерии привели в полную боевую готовность

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео