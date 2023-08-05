Нечего терять: звезда «Беременна в 16» Снежана Фартуна жестко прошлась по выходкам Гуфа

Девушка объяснила, почему известный рэпер глумится над «любимыми» женщинами.

Рэпер Гуф продолжает скандалить со своими «любимыми» женщинами — бывшей женой Айзой, родившей ему сына, и матерью еще одного своего ребенка — Юлией Королевой. Артист выкладывает в соцсетях сомнительные посты с «правдой» о жизни с возлюбленными, допускает противоречивые обвинения, что, конечно, не может не сказаться на психике наследников, которые подрастают в этих сложных многогранных отношениях.

Фартуна жестко прошлась по выходкам Гуфа Фото: Instagram* / snezhana_fartuna

Комментируя ситуацию, экс-участница проекта «Беременная в 16» Снежана Фортуна заметила, что лучший способ прекратить подобные издевательства — сосредоточиться на воспитании малышей. Этот совет она дала женщинам Гуфа, помятуя о собственном горьком опыте, пишет dni.ru.

«Мой бывший тоже „расслаблялся“ таким способом. Спасать я никого не хотела, у меня есть ребенок, о котором нужно заботиться, поэтому я разорвала с ним любое общение», — подчеркнула Фортуна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие сейчас отношения между Гуфом, Айзой и ее вторым сыном.

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