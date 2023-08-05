Запасов все меньше: США оказались на распутье из-за высоких цен на нефть

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

США отказались от пополнения стратегических запасов нефти из-за высоких цен

Запасов все меньше: США оказались на распутье из-за высоких цен на нефть

Фото: www.globallookpress.com / Kevin McKiernan

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Вашингтон лишился мощного рычага давления на мировой рынок нефти в виде распродажи своих стратегических запасов.

Белый дом отменил очередную закупку нефти для пополнения стратегического резерва из-за высоких цен. При этом и коммерческие запасы опустились в стране до уровня 1985 года. Поэтому выставить на рынок дополнительные миллионы баррелей для сдерживания цен на нефть для правительства США в этом году будет рискованно. Об этом говорится в аналитическом материале EADaily.

Отмечается, что Вашингтон намеревался начать восстанавливать запасы нефти при цене североамериканской WTI в 68−72 доллара. Однако она растет вслед за Brent, и сегодня ее стоимость поднялась почти до 82 долларов. При этом ожидается дальнейший рост из-за сокращения добычи странами ОПЕК+.

В ситуации сокращения поставок «черного золота» Белый дом оказался на распутье, отмечают аналитики издания. С одной стороны, экономика США может преодолеть рецессию и спад, что поддерживает спрос на сырье. В то же время у Вашингтона уже нет мощного рычага давления на мировой рынок в виде распродажи стратегических запасов. Если в прошлом году США продали 180 миллионов баррелей, то в этом о такой возможности даже речи не идет. При этом маячат вполне реальные перспективы нового роста цен на топливо в стране.

Накануне в ОПЕК+ подтвердили решение сократить добычу нефти до конца 2024 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике после встречи мониторингового комитета организации.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, на мировых рынках наблюдается рекордный рост спроса на нефть. Уровень ее потребления превысил допандемийные показатели. Новак отметил, что Россия исполняет все свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, и поддерживает объемы нефтедобычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца 2023 года.

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