Рами Малек расстался с Люси Бойнтон после пяти лет отношений: «Живут своей жизнью»

Популярный актер, видимо, не теряет время попросту. Уже не раз он был замечен в окружении дам.

Актеры Рами Малек и Люси Бойнтон расстались после более чем пяти лет отношений. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подтверждение о прекращении их совместной жизни появились после нескольких месяцев слухов. Пару не видели вместе с момента вручения премии Bafta Awards в Лондоне в феврале.

По словам источников, и Малек, и Бойтон сейчас «живут своей жизнью и заняты работой». Недавно актера заметили держащимся за руку с неизвестной блондинкой на концерте Брюса Спрингстина. Также его неоднократно видели в обществе звезды телесериала «Корона» Эммы Коррин.

«Рами ценит приватность. Он очень милый и очаровательный. Он словно кошачья мята для дам. Однако он никогда не говорит о своих личных отношениях», — отметил источник издания.

Малек и Бойнтон познакомились на съемках «Богемской рапсодии». Они играли Фредди Меркьюри и Мэри Остин соответственно.

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