Добровинский обратил внимание на ошибки претензий Успенской к хирургу Хайдарову

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 63 0

Адвокат Добровинский объяснил, зачем Успенская требует опубликовать видео операций Хайдарова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Получить с хирурга Хайдарова предположительно пострадавшим певицам будет проблематично.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы пластического хирурга Тимура Хайдарова в скандале с певицами Любовью Успенской и Славой, обратил внимание на то, что предположительно пострадавшая сторона требует предоставить видео проведенных операций.

«Во-первых, такие видео не могут храниться вечно просто физически, а поскольку речь идет об операциях, которые прошли год или три назад, то этих видео, конечно, уже нет. Что, как мне кажется, та сторона прекрасно понимает, поэтому акцентирует на этом внимание», — заметил специалист.

Добровинский обратил внимание и на тот факт, что подобные видео предоставляются по запросу суда, а в суд никто до сих пор не обратился.

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Более того, за видео обращаются не в те клиники, в которых проводились операции.

Это позволяет защите хирурга Хайдарова находиться в уверенности, что в случае обращения в суд, денег от врача никто не получит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург Тимур Хайдаров откровенно рассказал о пластических операциях звездных клиентов.

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