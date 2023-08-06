На Кубани локализовали крупный пожар на складе с шелухой от семечек

Крупный пожар произошел на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае, сообщили в МЧС РФ. К ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники.

Как сообщили в ведомстве, пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Также отмечается, что тушение осложняют погодные условия — сильный ветер и жара. Склад находится в поселке Кубанском Новопокровского района.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельство произошедшего выясняются.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в этот день огонь охватил фабрику по производству спорттоваров в Дмитровском районе. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1200 квадратных метров.