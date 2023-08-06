На Кубани локализовали крупный пожар на складе с шелухой от семечек

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Огонь успел распространиться на площади свыше двух тысяч квадратных метров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; МЧС России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крупный пожар произошел на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае, сообщили в МЧС РФ. К ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники.

Как сообщили в ведомстве, пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Также отмечается, что тушение осложняют погодные условия — сильный ветер и жара. Склад находится в поселке Кубанском Новопокровского района.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельство произошедшего выясняются.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в этот день огонь охватил фабрику по производству спорттоваров в Дмитровском районе. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1200 квадратных метров.

+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

20:34
В США заявили о создании коалиции вторжения на Украину
20:19
В Москве водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
20:04
На Кубани локализовали крупный пожар на складе с шелухой от семечек
19:50
В Забайкалье задержан один из напавших на участника спецоперации
19:35
«Тяжело»: Ольга Орлова объяснила, почему не берет дочь на отдых
19:16
МЧС: пожар на фабрике спортивных изделий в Дмитрове потушен

Сейчас читают

На третий день: пропавшую девушку обнаружили мертвой на кладбище
«Появились боли»: названа причина смерти бывшего вратаря ЦСКА Мандрыкина
«Три героя»: с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки»
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео