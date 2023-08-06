В Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 58 0

Жертвами опасного природного явления стали 17 человек.

В Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня

Фото: Пресс-служба Правительства Грузии

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Курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии полностью уничтожен сошедшим оползнем. С таким заявлением выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Оползень сошел 3 августа неподалеку от гостиницы «Сансет Шови». Объем грязевой массы, предварительно, превысил пять миллионов кубических метров. Неконтролируемая стихия сносила на своем пути буквально все.

Каладзе назвал произошедшее серьезной трагедией.

«Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», — цитирует его грузинский новостной портал BM.GE.

Согласно последним данным, в результате схода оползня погибли 17 человек. Среди них есть одна россиянка. В настоящее время в зоне бедствия ведутся работы по очистке и устранению последствий природного явления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате сходе оползня в Индии погибли 26 человек. Он сошел на дома в округе Райгад в ночь на 20 июля.

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