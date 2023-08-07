Торретто отдыхает: 11-летняя дочь Бони погоняла на мамином Rolls-Royce

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Алексей Панков
Алексей Панков 31 0

Виктория Боня усадила за руль 11-летнюю дочь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Девочке понравилось управлять автомобилем. Но не создал ли такой юный водитель аварийной ситуации на дороге?

Виктория Боня усадила за руль Rolls-Royce свою 11-летнюю дочь Анджелину. Успехами наследницы знаменитость поделилась в личном блоге. Девочка вместе с мамой проехали по загородному участку трассы.

Анджелина не стала делиться впечатлениями от поездки. Но по ее лицу было заметно, что процесс управления автомобилем ей интересен.

Виктория Боня уже давно живет в Монако, где активно развивает собственный блог. Известно, что она увлекается нетрадиционной медициной. Часто обращается к шаманам, а также проводит странные процедуры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Викторию Боню проверят на пропаганду наркотиков. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, модель постоянно призывает свою аудиторию к употреблению галлюциногенных препаратов. Известно, что Боня пристрастилась к «аяуаске». Так называют мексиканский галлюциногенный напиток, запрещенный в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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