Лекарство от боли: чем грозит злоупотребление обезболивающими

Препараты нужно приминать с осторожностью, иначе они могут оказать обратный эффект.

Злоупотребление обезболивающими может нанести сильный вред организму. Об этом в интервью Газете.ру рассказал главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.

По словам специалиста, несоблюдение указанных в препаратах инструкций может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом. Также могут пострадать сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы.

«Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений. Препараты влияют и на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза. Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может нарушать функцию печени и почек», — заявил Маскин.

Кроме того, злоупотребление обезболивающими может привести к развитию резистентности. Со временем обычной дозы лекарства будет становиться недостаточно для устранения боли. Вместе с тем велик риск развития психологической зависимости. В таких случаях человек начинает использовать препараты без необходимости.

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