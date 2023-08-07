Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала 14-летний приговор

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Осужденный проходит по делу о государственной измене.

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала 14-летний приговор

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Защита приговоренного к 14 годам колонии основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Владимир Слащев.

Он уточнил, что апелляционная жалоба уже была подана.

Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене за то, что в 2011 году передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. После этого защита Сачкова рассказала о его планах обратиться за помощью напрямую к главе государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам планы Сачкова о намерении обратиться с просьбой к Владимиру Путину.

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