Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала 14-летний приговор

Защита приговоренного к 14 годам колонии основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Владимир Слащев.

Он уточнил, что апелляционная жалоба уже была подана.

Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене за то, что в 2011 году передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. После этого защита Сачкова рассказала о его планах обратиться за помощью напрямую к главе государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам планы Сачкова о намерении обратиться с просьбой к Владимиру Путину.