Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 82 0

Тело подростка было обнаружено в родном городе на местном кладбище.

Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

Читайте нас в: Дзен Новости

В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Известно, что несколько дней назад вечером несовершеннолетняя вышла на прогулку. На протяжении двух дней ее местонахождение оставалось неизвестным, а потом сотрудники СК и МВД в рамках инициированного после ее пропажи расследования наткнулись на жуткую находку со следами насилия.

Тело подростка было обнаружено в родном городе Разумном на местном кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки после обнаружения ее мертвой.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
В московском Храме Софии Премудрости Божией отпевают Ирину Мирошниченко
13:33
Захарова назвала условия мира на Украине
13:26
В Екатеринбурге приговорили шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатом
13:20
Изначальный путь: почему Прохор Шаляпин не пойдет на передовую
13:11
«С теплотой вспоминаю беседы»: Путин о встречах с Элен Каррер д’Анкосс
13:05
Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Сейчас читают

«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко
Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова
Прямая трансляция прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео