Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

Лидеры 23 стран официально сообщили о желании вступить в БРИКС. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе брифинга.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС. И еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», — сказала Пандор.

Среди желающих вступить в организацию значатся Куба, Эфиопия, ОАЭ, Казахстан, Таиланд и многие другие страны. Отмечается, что столь высокая заинтересованность характеризует БРИКС как организацию, отстаивающую интересы стран Глобального Юга. На сегодняшний день в организации состоят Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР.

Посольство Боливии передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Франции Эммануэля Макрона не приглашали на грядущий на саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.