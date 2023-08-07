Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

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Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

На сегодняшний день в организации состоят Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР.

Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
БРИКС

Лидеры 23 стран официально сообщили о желании вступить в БРИКС. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе брифинга.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС. И еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», — сказала Пандор.

Среди желающих вступить в организацию значатся Куба, Эфиопия, ОАЭ, Казахстан, Таиланд и многие другие страны. Отмечается, что столь высокая заинтересованность характеризует БРИКС как организацию, отстаивающую интересы стран Глобального Юга. На сегодняшний день в организации состоят Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР.

Посольство Боливии передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Франции Эммануэля Макрона не приглашали на грядущий на саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.

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Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

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