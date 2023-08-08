Турецкие власти не исключили диверсию при взрыве в порту Дериндже

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Прежде причиной случившегося была названа детонация зерновой пыли.

Турецкие власти не исключили диверсию при взрыве в порту Дериндже

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

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Турецкие власти рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже. Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.

Однако он отметил что такая версия выглядит слабой, ведь портовая зона находится под пристальной охраной.

«Никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти», — уточнил Гюльдал, слова которого приводит телеканал CNN Türk.

Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном. Причиной случившегося назвали детонацию зерновой пыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько опасно хранить дома зерно.

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