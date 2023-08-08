Под Екатеринбургом пропала мать с пятилетней дочкой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 76 0

Известно, что женщина ранее уже уходила из дома.

Под Екатеринбургом пропала мать с пятилетней дочкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Женщина и ее пятилетняя дочка пропали в окрестностях Екатеринбурга. О начавшихся поисках сообщил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Так, по его словам, маму и дочь ищут около двух десятков сотрудников угрозыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Известно, что женщина ранее уже уходила из дома. Как рассказал полиции, ее муж, она в этот раз прихватила с собой паспорта и свидетельство о рождении ребенка. До этого женщина привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.

«В семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, старшие уже взрослые, они переехали в Екатеринбург», — добавил Горелых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Белгороде пропала 15-летняя девушка. Она ушла из дома в Разумном поздно вечером и не вернулась. При себе у нее был телефон и небольшой рюкзак.

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