«Организаторы не допустят»: переживший госпитализацию Сукачёв готовится выступать

Ранее Галанин подтвердил готовность знаменитости к работе. Так ли это на самом деле?

Рок-музыкант и композитор Гарик Сукачёв готовится к выступлению на концерте в Воронеже. Музыкальное событие запланировано на 20 августа. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте».

В публикации отмечаться, что Сукачёв примет участие в фестивале «Чернозем». На сцене перед поклонниками он предстанет в 21:00.

«На вход будет работать шесть рамок, поэтому очередей организаторы не допустят», — информирует артист.

Ранее официальное сообщество Сукачёва сообщило об ухудшении состояния исполнителя и его последующей госпитализации. Спустя несколько дней лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал о его состоянии. По словам музыканта, Сукачёв пришел в себя и приступил к работе.

Известно, что запланированный ранее концерт попавшего в больницу артиста был проведен в формат «народного караоке». Слушатели исполнили песни певца без его присутствия. Все билеты будут действительны — посетить выступление кумира желающие смогут 20 августа. Для этого на вход необходимо будет прийти в 20:30.

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