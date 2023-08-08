Пропавшая в Екатеринбурге женщина с ребенком уехала к другому мужчине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Ее с дочкой обнаружили в соседнем городе. Но возвращаться к супругу она отказалась. Какие еще появились подробности?

Пропавшая в Екатеринбурге женщина с ребенком уехала к другому мужчине

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Пропавшую в окрестностях Екатеринбурга женщину с ребенком обнаружили в соседнем городе, куда она поехала для встречи с другим мужчиной. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что в настоящее время отец с дочкой направляются в полицию для допроса, а вот их жена и мать наотрез отказалась ехать с супругом и осталась у другого мужчины. Тем не менее, по адресу направлены сотрудники полиции, чтобы взять письменное объяснение у женщины о случившемся.

«В свою очередь, глава семьи заверил сыщиков, что при любых семейных раскладах он сделает все, чтобы малышка осталась с ним», — добавил Горелых.

Во вторник, 8 августа, стало известно, что женщина и ее пятилетняя дочка пропали в окрестностях Екатеринбурга. Мать с ребенком искали около двух десятков сотрудников угрозыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Волгограда подозревается в убийстве своего девятимесячного сына, она задержана.

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