«Прикрывают дыры»: эксперт высмеял статью Times о «мощнейшей» системе ПВО Киева

Представители ВСУ, на которых ссылается издание, по своему обыкновению выдают желаемое за действительное.

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в том, что вокруг Киева выстроена «самая мощная система ПВО в мире», о чем ранее написала британская The Times.

В комментарии 5-tv.ru Кнутов допустил, что украинские военные смогли объединить поставленные Западом комплексы противовоздушной обороны Patriot, Nasams, IRIS-T и SAMP/T (Mamba) в систему, способную вести огонь в автоматизированном режиме по разным направлениям. Однако в то, что эта система многоэшелонированная, что и говорило бы о ее мощности, российский эксперт не верит.

«Если система имеет плотность в несколько эшелонов, например, два или три кольца вокруг Киева, то можно говорить о том, что она достаточно мощная и может претендовать на одну из самых защищенных. Если же это только одно или два кольца, то тогда это в общем-то бравада и хвастовство украинских генералов, чем и отличаются украинские военные, часто выдающие желаемое за действительное. Я думаю, что второй вариант здесь больше подходит», — заявил Кнутов.

Он пояснил, что если бы вокруг украинской столицы действительно была многоэшелонированная система ПВО, то ни Киев, ни его окрестности практически не страдали бы от ударов российских дронов «Герань» и крылатых ракет. Однако об их попаданиях и разрушениях военной инфраструктуры, которые они наносят, сообщают сами представители Украины, указал эксперт.

«Это говорит о том, что сама система ПВО несовершенна, а всего-навсего прикрывает некоторые дыры в воздушном пространстве Киева», — резюмировал Кнутов.

The Times со ссылкой на неназванного украинского полковника сообщила, что «сейчас под Киевом находится самая мощная система ПВО в мире», состоящая из американских комплексов Patriot, норвежских Nasams, немецких IRIS-T, французских Crotale и советских С-300.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы.