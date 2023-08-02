В Киеве прогремели взрывы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 259 0

В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Тема:
Спецоперация

На Украине сообщили о работе ПВО.

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы. Соответствующей информацией поделились в местных ведомствах.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил о работе ПВО. Он также призвал мирных жителей не покидать укрытий. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, разрушений и жертв в городе нет.

Вместе с тем взрывы были слышны в Одесской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Президент России сообщил о начале проведения специальной военной операции. По его словам, Киев возобновил обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Именно поэтому Россия решила защитить граждан республик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия перешла в наступление на купянском направлении. Штурмовые отряды заняли выгодные позиции в районе одного из сел ЛНР.

Тема:
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