В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы
Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry
На Украине сообщили о работе ПВО.
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы. Соответствующей информацией поделились в местных ведомствах.
Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил о работе ПВО. Он также призвал мирных жителей не покидать укрытий. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, разрушений и жертв в городе нет.
Вместе с тем взрывы были слышны в Одесской области.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Президент России сообщил о начале проведения специальной военной операции. По его словам, Киев возобновил обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Именно поэтому Россия решила защитить граждан республик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия перешла в наступление на купянском направлении. Штурмовые отряды заняли выгодные позиции в районе одного из сел ЛНР.
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