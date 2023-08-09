Катя Гусева о романе с Филиппом Киркоровым: «Он мне казался идеальным мужчиной»

Диджей Катя Гусева призналась, что в прошлом не могла представить свою жизнь без Филиппа Киркорова. Она была очень привязана к певцу, но вспыхнувший между ними роман не закончился сказочным «жили долго и счастливо». Недавно народный артист РФ посетил свадьбу экс-возлюбленной. В интервью Светлане Баласанян Гусева отметила, что не уходила от Киркорова, она встретила нового избранника, адвоката Михаила Сазонова, уже после разрыва.

«Я не делала выбор между ними. Михаил возник в тот момент, когда я была совершенно свободна. Я ждала своего человека. Когда начала встречаться с Мишей, то поняла, вот он. С ним чувствую себя защищенной. А Филипп — человек, которому хочется что-то доказать», — поделилась 40-летняя звезда.

По словам диджея, к поп-королю она была очень привязана, относилась соответственно его званию — обожала и ловила каждое слово. Певец учил коллегу тонкостям мира шоу-бизнеса, настойчиво рекомендовал обзавестись продюсером и записывать собственный материал. Советовал быть яркой и ни на кого не похожей, смело заявлять о себе. Есть за что сказать спасибо и с теплом вспомнить прошлое.

«Он мне казался идеальным мужчиной, который любит шопинг, балует подарками, очень вдохновляет и подпитывает правильной информацией. Он на многое открыл мне глаза», — сказала Гусева.

Расставание не стало поводом прощаться навсегда. Более того, Киркоров в роскошном белом костюме появился на свадьбе бывшей избранницы, подарил огромный букет, пухлый конверт и спел, пока молодожены танцевали свой первый танец. По признанию народного артиста, он теперь тоже не один, однако личности дамы сердца не раскрывает. Отмечает только, что именно ради нее перекроил лицо и тело с помощью пластического хирурга.

Как подчеркнула Катя Гусева, она не вошла в круг людей, который Киркоров познакомил со своей женщиной. Она замечает, что у экс-бойфренда горят глаза, он прекрасно выглядит и чувствует себя, судя по всему, совершенно счастливым. Артистка не жалеет о расставании, радуется, что и она, и Филипп Бедросович обрели любящих спутников жизни.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры со свадьбы Кати Гусевой, на которой пел Киркоров.