«Поправилась, постарела»: в борьбе с зависимостью у Анны Седоковой сдали нервы

Исполнительница бросила пить. Помимо вдохновляющей поддержки поклонников она получила порцию едкой критики.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова записала видеообращение к своим хейтерам. В сети певицу активно хвалят за отказ от спиртного, более двух недель она твердо придерживается своего решения. Но не все рады за звезду, и негативная реакция на аскезу ее возмущает. Исполнительница заявила, что искренне не понимает тех, кто с нескрываемым удовольствием самоутверждается за чужой счет.

«Почему люди выбирают унижать других? Хихикать в комментариях, писать статейки. Поправилась, постарела… Да, некоторые чувствуют от этого себя лучше на минуту, но вес-то их и красота от этого не меняется. Наоборот, испытывая негативные эмоции, а это они, люди сами себя отравляют. И по правилу маятника это возвращается к ним, а я от этой энергии только расцветаю и становлюсь лучше», — сообщила звезда в своем Telegram-канале.

Анна Седокова не первый год занимается сольной карьерой, а также ведет бизнес — собственный интернет-магазин одежды. Она увлекается спортом, следит за питанием, занимается духовными практиками, старается применять в жизни позитивные установки. Вот, недавно завязала с алкоголем. Певице как любителю выпить за компанию на вечеринке или за обедом захотелось освободиться от вредной привычки.

Пока артистка видит в новом образе жизни одни плюсы. В личном блоге она обсуждает отказ от спиртного с фанатами и делится собственными ощущениями. Одно из впечатлений — это радость от возможности сохранить деньги в кошельке: как выяснилось, не заказывая алкогольных напитков можно здорово сэкономить! Но хейтеры — народ сложный, они способны обесценить любой опыт знаменитости. Желание ответить всем ненавистникам порой возникает, однако Седокова пока не планирует прекращать свой эксперимент.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Седокова рассказала о своем состоянии после падения на концерте.