Слушания о публикации Трампом данных о штурме Капитолия назначены на 11 августа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Экс-президенту США разрешили не присутствовать на заседании.

Слушания о публикации Трампом данных о штурме Капитолия назначены на 11 августа

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Федеральный суд округа Колумбия назначил окончательную дату проведения слушаний о введении ограничений на публикацию Дональдом Трампом какой-либо информации о Капитолийском штурме, а также о сопротивлении утверждению итогов президентских выборов в США, сообщает ТАСС.

Суд постановил, что слушания назначены на 11 августа 2023 года на 17:00 по московскому времени. Дональду Трампу разрешили не присутствовать на заседании.

Минюст США требовал запретить Трампу и его адвокатам публиковать какую-либо информацию, полученную во время судебного процесса, лицам, которым не предоставлен доступ к этим данным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дональд Трамп намерен требовать отвод судьи по делу о штурме Капитолия.

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