Книги пропадут? Что статистика говорит об отношении россиян к чтению

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Более трети россиян признались, что не покупают книги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Garry Moore; 5-tv.ru

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Дойдет ли до того, что однажды исчезнут библиотеки?

Впрочем, читать в России стали меньше не только романы о мальчике-волшебнике, но и другие художественные произведения. Появились результаты исследования: оказывается, более трети россиян не покупают книги.

Правда, те, кто все же доходят до магазина, предпочитают печатные издания — многие даже до сих пор ходят в библиотеки. Но главный вопрос — какова тенденция и пропадут ли оффлайн-книги в принципе? Разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 2,5 миллиона книг и учебников пополнят в ближайшее время библиотеки новых регионов. Тему культурной интеграции затронул Владимир Путин на совещании с правительством.

Также российский лидер заметил, что есть и необходимость в подключении библиотек новых регионов к цифровым платформам.

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