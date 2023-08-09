Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Указ Минтруда подготовлен по поручению президента и в связи 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующий проект указа подготовил Минтруд России по поручению президента и в связи 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Уточняется, что выплаты будут произведены в период с декабря 2023 года по январь 2024 года обладателям указанных медалей, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Общая численность получателей составит 62 598 человек.
В Петербурге сегодня, 9 августа, чтят память защитников города. В этот день в 1944 году закончилось самое долгое сражение Второй мировой войны — битва за Ленинград. В боях за город погиб каждый десятый оборонявший его красноармеец.
В 2023 году исполнилось 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 года будет отмечаться 80-летие его освобождения от блокады.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мемориал в память о мирных советских гражданах, погибших в блокадном Ленинграде, откроют в следующем году к 80-летию освобождения города из фашистского кольца.
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