Путин создал оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В публикации отмечается, что председателем комитета станет руководитель администрации Путина Антон Вайно. Председатель имеет право самолично утверждать состав совета.

Правительству поручено в двухмесячный срок составить план мероприятий. Кабмин также будет ответственным за распределение финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий в честь юбилейной годовщины Победы в ВОВ.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

В дополнительном положении значится, что комитет организован с целью координации работы федеральных органов в вопросах подготовки к празднику Великой Победы в войне 1941–1945 годов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам за сельхозпродукцию РФ.