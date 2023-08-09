Путин создал оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Победы

Председателем назначен руководитель администрации главы государства.
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В публикации отмечается, что председателем комитета станет руководитель администрации Путина Антон Вайно. Председатель имеет право самолично утверждать состав совета.
Правительству поручено в двухмесячный срок составить план мероприятий. Кабмин также будет ответственным за распределение финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий в честь юбилейной годовщины Победы в ВОВ.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
В дополнительном положении значится, что комитет организован с целью координации работы федеральных органов в вопросах подготовки к празднику Великой Победы в войне 1941–1945 годов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам за сельхозпродукцию РФ.
- 9 авг
- В память защитников: 79 лет назад завершилась битва за Ленинград
- 22 июн
- Песков осудил инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии
- 12 июн
- Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
- 25 мая
- Правящая партия Молдавии предложила отменить празднование 9 Мая
- 25 мая
- Попались на глупости — опубликовано видео допроса задержанных за ядерный терроризм
- 12 мая
- Трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет
- 12 мая
- От Зеленского требуют возвращения праздника Дня Победы
- 11 мая
- Солист рок-группы «Би-2» Лева исключил свое возвращение в Россию
- 11 мая
- Кухня изнутри: как Илья Авербух готовит свои грандиозные шоу
- 11 мая
- Патрушев провел телефонные переговоры с коллегой из Израиля
Читайте также
61%
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?