Подготовка, партнерская позиция, уверенность: как попросить повышение зарплаты

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 20 0

Психотерапевт Ульянова: чтобы попросить повысить зарплату нужно изучить рынок

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Нужно выполнить три простых условия, которые помогут убедить вашего босса увеличить вам денежный доход.

Многие сотрудники из совершенно разных компаний сталкиваются с тем, что им приходится напоминать своим боссам о том, что пора бы повысить зарплату. Но как грамотно донести свою просьбу до начальства? Об этом эксклюзивно сайту 5-tv.ru рассказала психотерапевт Ирина Ульянова.

Специалист разбила этот процесс на три пункта.

«Первое — подготовка. Второе — партнерская позиция со своим руководителем. И третье — ваша внутренняя уверенность», — сказала Ульянова.

Внутренняя уверенность

«Начнем с внутренней уверенности. Она же будет и во время подготовки, конечно же, реализоваться. Возьмите перед собой лист бумаги, ручку и выпишите все ваши достижения, навыки, которые у вас есть на данный момент», — объяснила психотерапевт.

Эти действия помогут понять за счет чего вы являетесь ценным профессионалом, который достоин повышения своей зарплаты. Также такой список поможет почувствовать себя увереннее. Все ваши успехи в работе станут своеобразной копилкой с аргументами. Специалист подчеркнула, что в своем списке вы найдете три-четыре пункта, которые точно помогут вам отстоять свою позицию.

Тщательная подготовка

Как говорится, хорошему прыжку хороший разбег нужен. Поэтому сначала изучите рынок труда. Так вы поймете сколько зарабатывают специалисты с вашим стажем и профилем в других компаниях.

«Ну, например, если та заработная плата, которую вы хотите получать в рынке, то это нормальная, адекватная заработная плата, то вы просто скажите, что рынок такой и я опираюсь на эти исследования», — посоветовала психотерапевт.

Но что делать, если вы хотите зарплату выше рынка? Тогда нужно подобрать дополнительные аргументы. Надо найти причины, по которым вы достойны большего. Возможно, вы совмещаете несколько должностей или у вас есть уникальные навыки, которых очень мало на рынке. Соберите все эти аргументы и предъявите руководителю.

Партнерская позиция

«Вам очень важно быть в партнерской позиции с вашим руководителем. Не будьте в позиции просящего с прутяной рукой. Не будьте тем человеком, который предъявляет претензии о том, что нужно срочно повысить заработную плату. Будьте тем человеком, который идет в диалог о повышении заработной платы», — сказала специалист.

Психотерапевт рекомендует быть в партнерском контакте со своим начальником. И не стесняйтесь узнать у босса условия, на которых вам могут увеличить зарплату.

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