Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 25 0

Московское ПВО сбило их около четырех утра.

Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 10 августа в четыре часа утра в сторону Москвы летело два беспилотных летательных аппарата в своем Telegram-канале.

Противовоздушная оборона успешно отразила атаку. Один беспилотник сбит в районе Центральной Кольцевой Автодороги (ЦКАД), другой — в Калужской области.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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