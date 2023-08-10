Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников
| Происшествия Срочная новость 25 0
Московское ПВО сбило их около четырех утра.
Фото: © РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 10 августа в четыре часа утра в сторону Москвы летело два беспилотных летательных аппарата в своем Telegram-канале.
Противовоздушная оборона успешно отразила атаку. Один беспилотник сбит в районе Центральной Кольцевой Автодороги (ЦКАД), другой — в Калужской области.
- 10 авг
- МО: пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ
- 9 авг
- Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена
- 9 авг
- Собянин сообщил об отражении новой попытки пролета боевых беспилотников
- 6 авг
- Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО на подлете к Москве
- 2 авг
- Пока не поздно: в ООН обратились с важным заявлением к Украине
- 2 авг
- МИД: США оправдали террористические методы своей реакцией на атаки на Москву
- 2 авг
- Зеленский заявил о подготовке серьезных ударов по территории России
- 1 авг
- В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА по «Москва-Сити»
- 1 авг
- Атака на «Сити»: главное об украинских беспилотниках в Москве
- 1 авг
- Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки дронами Москвы и области
Читайте также
+17° 764 мм рт. ст.
83%
83%
97.40
1.32 106.89
1.45
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?