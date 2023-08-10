Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 10 августа в четыре часа утра в сторону Москвы летело два беспилотных летательных аппарата в своем Telegram-канале.

Противовоздушная оборона успешно отразила атаку. Один беспилотник сбит в районе Центральной Кольцевой Автодороги (ЦКАД), другой — в Калужской области.