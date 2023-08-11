«Исчезнет безвозвратно»: Мария Захарова призывает защищать свой контент

На отечественных интернет-площадках люди будут чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призывает переносить контент с западных площадок на отечественные. О необходимости чувствовать себя защищенными внутри информационного пространства она эксклюзивно рассказала специальному корреспонденту "Известий" Максиму Приходе на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«У вас может быть прекрасный контент: потрясающие фильмы, чудесные ролики, хорошие темпы роста. И в один день вы просто либо не узнаете свой аккаунт или свою страницу, просто это будет уже не ваша страница, либо вас там вообще не будет, либо другие негативные варианты», — считает Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, все свои материалы необходимо переносить на такие отечественные площадки как социальная сеть ВКонтакте (VK), видеохостинг RUTUBE и так далее, иначе контент, находящийся на зарубежных платформах, в любой момент «исчезнет безвозвратно».

«Это, конечно, не вопрос нашего ведомства, но мы активно там присутствуем: насколько мы сумеем все-таки сделать так, чтобы мы внутри своей страны, своего информационного цифрового пространства были по-настоящему суверенными, защищенными, насколько мы могли быть гарантированы в сохранности собственных материалов, сюжетов, фильмов», — уверена Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова напомнила Западу о тех, кто уважает Россию.