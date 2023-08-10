Белоруссия заявила о нескольких попытках пролетов дронов над территорией

Белоруссия за последние две недели пресекла несколько попыток пролета беспилотников над охраняемой территорией. Об этом сообщает Минобороны республики.

Оператор одного из БПЛА был задержан.

Кроме того, белорусские военнослужащие пресекли несколько попыток проникновения на объекты, находящиеся под охраной. Задержанные лица были переданы правоохранителям.

«Решением министра обороны Республики Беларусь все военнослужащие, проявившие бдительность, профессионализм и решительность, награждены», — добавляется в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские военные не досчитались взрывателя от ракеты вертолета после патрулирования белорусской границы.