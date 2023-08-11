Первый раз в первый класс: во сколько обойдутся сборы ребенка в школу

Приходится мириться с ценами, а они подскочили примерно на треть.

Самая горячая пора сейчас наступила для тех, кто делает деньги на подготовке детей к школе. Три недели до учебного года, скупают все. И приходится мириться с ценами, а они — подскочили примерно на треть.

Оправданно или нет? Действительно увеличилась себестоимость товаров, или это просто сезонная наценка. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова разбиралась, и заодно выяснила, на чем можно сэкономить.