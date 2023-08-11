На подлете к Курску системой ПВО сбиты два беспилотника ВСУ

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 15 0

Глава региона Роман Старовойт поблагодарил военных за защиту и профессионализм.

На подлете к Курску системой ПВО сбиты два беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости

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На подлете к Курску системой противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» — поблагодарил глава региона.

Другой информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об атаках дронами на другие регионы РФ. Так, накануне беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородской области. А утром того же дня система ПВО ликвидировала еще два — над Калужской областью и в Подмосковье. По предварительной информации, они летели на Москву.

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