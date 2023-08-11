Терпит убытки: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд

Неужели дело звездной наследницы неудачная инвестиция?

На дочь Дмитрия Маликова Стефанию подали в суд из-за невыплаты 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды для бренда DressByStesha. Об этом стало известно 5-tv.ru из открытого источника на сайте суда.

С иском обратился предприниматель из Калуги, ранее судимый по 228-й статье Уголовного кодекса РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».

Дочь Маликова окончила МГИМО, факультет международной журналистики, но не стала работать по профессии. Почти три года назад она основала собственный бренд женской одежды и аксессуаров DressByStesha. Народный артист России рассказывал, что девушка организовала свое дело практически без его помощи.

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» уверял, что дело приносит доход, наследница неплохо зарабатывает и полностью себя обеспечивает. Однако на деле все оказалось не так безоблачно.

Магазин приносит Стефании только убытки. В открытых источниках уточняется, что за 2022 год выручка бренда составила 9 578 000, себестоимость продаж 10 710 000, а чистая прибыль (убыток) — 1 354 000.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Дмитрия Маликова едва не записали на другого мужчину из-за печати в паспорте.